Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: 75-Jährige bei Verkehrsunfall auf der B68 tödlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es gegen 13.30 Uhr auf der B68 (Bersenbrücker Straße) in Alfhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 75 Jahre alte Autofahrerin tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 75-Jährige mit ihrem Pkw die B68 aus Richtung Bersenbrück kommend in Fahrtrichtung Alfhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 38 Jahre alten Mannes.

Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B68 musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auch ein spezialisiertes Team des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Osnabrück zur Verkehrsunfallaufnahme eingesetzt.

Die Sperrung der B68 dauert derzeit an.

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