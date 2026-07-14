Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruchserie in Firmen- Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 5.00 Uhr, zu insgesamt drei Einbruchdiebstählen in Firmen.

Zwei Taten ereigneten sich an der Töpferstraße, eine weitere an der Bahnhofstraße. Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen.

Bei der ersten Tat verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände einer Firma an der Töpferstraße. Dort entwendeten sie von abgestellten Kfz-Anhängern Teile der Ladeflächen. Darüber hinaus öffneten die Täter mehrere Sattelauflieger. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund der Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport mindestens ein Fahrzeug eingesetzt haben.

Zu einer weiteren Tat kam es ebenfalls auf einem Firmengelände an der Töpferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 1:10 Uhr das umfriedete Grundstück und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen sie das Gelände. Nach ersten Hinweisen könnte auch bei dieser Tat ein Transporter für den Abtransport und die Flucht genutzt worden sein. Dieser soll vom Firmengelände weggefahren sein. Angaben zur Höhe des Diebesguts sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Der dritte Einbruch ereignete sich gegen 5.00 Uhr auf einem Firmengelände an der Bahnhofstraße. Eine aufmerksame Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam. Kurz darauf beobachtete sie eine männliche Person auf dem Firmengelände. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Nach dem Knall sah die Zeugin zudem einen vermutlich weißen Transporter des Typs Mercedes Sprinter vom Firmengelände fahren. Bereits zuvor hatte sie eine weitere männliche Person außerhalb des Geländes bemerkt. Der Transporter fuhr anschließend über die Industriestraße in Richtung Hagen. Die weitere Fahrtrichtung ist unbekannt. Angaben zum Diebesgut sowie zur Schadenshöhe sind derzeit ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Georgsmarienhütte ermittelt in allen drei Fällen wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen weißen Transporter, beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

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