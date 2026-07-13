Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag sucht die Polizei Melle Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Autofahrer geben können.

Gegen 16:45 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Osnabrücker Straße/Georgsmarienhütter Straße zu dem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus Richtung Georgsmarienhütter Straße in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrers.

Der 25-jährige Fahrer einer Yamaha aus dem Osnabrücker Südkreis musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw, dem Fahrer oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/922-0 zu melden.

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