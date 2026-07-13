PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag sucht die Polizei Melle Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Autofahrer geben können.

Gegen 16:45 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Osnabrücker Straße/Georgsmarienhütter Straße zu dem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus Richtung Georgsmarienhütter Straße in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrers.

Der 25-jährige Fahrer einer Yamaha aus dem Osnabrücker Südkreis musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw, dem Fahrer oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/922-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren