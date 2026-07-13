Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Oldendorf: Diebstahl eines Toyota Land Cruiser - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende einen Toyota Land Cruiser von einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße im Meller Ortsteil Oldendorf. Der Parkplatz befindet sich in der Nähe des Gutes Ostenwalde.

Die Besitzerin stellte ihren roten Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen F-SY 1210 am Samstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz ab.

Als sie am folgenden Tag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses in der Zwischenzeit von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

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