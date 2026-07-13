Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Flasche aus Cabrio geworfen - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an BMW

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf der Bremer Straße, Höhe der Einmündung zur Weberstraße, wie aus einem vorbeifahrenden Cabrio eine Flasche geworfen wurde.

Der Zeuge befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg der Bremer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Flasche, eine 0,33 Liter Glasflasche, flog aus dem metallischfarbenen Cabrio gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW und beschädigte das Fahrzeug am Heck. Das Cabrios setzte seine Fahrt anschließend fort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Weitere Angaben zu dem Cabrio, etwa zum Modell oder zum Kennzeichen, liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

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