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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer - Polizei weißt auf Schutz durch Helme hin

Osnabrück-Pye (ots)

Gestern gegen 18 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Fürstenauer Weg. Als dieser beabsichtigte, den Bordstein runterzufahren, stürzte er - ohne Fremdbeteiligung. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in das Marienhospital eingeliefert. Der Fahrer trug keinen Helm.

Auch, wenn in Deutschland keine Helmpflicht für Zweiradfahrende existiert, appelliert die Polizei, Helme aus Gründen des Eigenschutzes freiwillig zu tragen. Denn Helme können Leben retten und schwere Kopfverletzungen verhindern.

Der Radverkehr spielt allgemein im Gesamtbild des Straßenverkehrs eine immer größere Rolle. Entsprechend hoch bleibt auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Fahrrädern und Pedelecs. Im Jahr 2025 waren 2.002 Fahrrad-Fahrende sowie 1.265 Pedelec-Fahrende - von Osnabrück bis zu den Ostfriesischen Inseln - an Verkehrsunfällen beteiligt. Die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrenden sank im letzten Jahr direktionsweit um rund 55 Prozent (von 11 auf 5). Bei den Pedelec-Fahrenden ging die Zahl der tödlichen Unfälle erfreulicherweise um 50 Prozent zurück - von 12 auf 6. Eine besonders dynamische Entwicklung zeigt sich indes bei den E-Scootern. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit diesen Fahrzeugen ist 2025 deutlich gestiegen - um 45 Prozent.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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