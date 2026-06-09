Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Leckerstraße wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer gegen 18:35 Uhr mit seinem Krad die Leckerstraße in Fahrtrichtung B65. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er eine schlammige Pfütze und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Motorrad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei übernahm vor Ort die Unfallaufnahme.

An dem Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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