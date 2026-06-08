Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrschulfahrzeug beschädigt - Unbekannte schneiden Reifen auf und flüchten

Osnabrück (ots)

Bereits am Freitag, dem 29. Mai, kam es gegen 15:15 Uhr im Bereich der Wesereschstraße und Schützenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrschulfahrzeug. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrschulauto die Wesereschstraße, als es von einem bislang unbekannten schwarzen Pkw, vermutlich einem VW Passat Kombi mit Osnabrücker Zulassung, überholt wurde.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer des dunklen Pkw nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt von Verkehrsteilnehmern, die aus der Kreuzstraße kamen. An der folgenden Ampelkreuzung mussten beide Fahrzeuge aufgrund einer Rotlichtphase halten. Nachdem die Insassen des Fahrschulautos den vorausfahrenden Pkw mittels Hupsignal auf dessen Fahrverhalten aufmerksam gemacht hatten, fuhr dieser trotz Grünlicht zunächst nicht an. Das Fahrschulfahrzeug umfuhr daraufhin den Pkw.

Kurz darauf überholte der schwarze Kombi das Fahrschulauto erneut und bremste dieses aus. Anschließend stiegen drei Personen aus dem Pkw aus - zwei Männer und eine Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die Personen gegen das Fahrschulfahrzeug und beleidigten die beiden Insassen.

Das Fahrschulauto setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Schützenstraße fort. Dort wurde es erneut von dem dunklen Pkw ausgebremst. Die drei Personen stiegen wiederum aus ihrem Fahrzeug aus. Dabei soll die weibliche Tatverdächtige mit einem Messer den vorderen rechten Reifen des Fahrschulautos beschädigt haben, indem sie diesen aufschlitzte.

Anschließend flüchteten die drei Personen mit dem schwarzen Pkw in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Nötigung im Straßenverkehr und weiterer möglicher Straftaten aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen schwarzen Pkw, dessen Insassen oder dem weiteren Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2515 oder -2533 zu melden.

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