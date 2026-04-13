Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baustellencontainer - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 09. April, 18.00 Uhr, und Freitag, 10. April, 06.40 Uhr auf einem Baustellengeländer am Heggeweg in Lichtenau in Baucontainer eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte die Zugangstüren zu den Containern und durchwühlte die Räumlichkeiten. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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