Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: PKW kollidierte mit Baum - Fahrzeugführer unverletzt, aber alkoholisiert

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:25 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Audi die Wellendorfer Straße in Richtung Wellendorf. An der Einmündung "Schurloh" kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei glücklicherweise nicht. Ins Krankenhaus ging es trotzdem. Da bei dem 24-Jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Am Audi entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde folglich abgeschleppt.

