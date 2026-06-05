Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Sachbeschädigungen ++ Verfolgungsfahrt ++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflucht ++

Uplengen - Sachbeschädigung

Am 04.06.2026 drangen ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger zwischen 2:55 und 3:30 Uhr unerlaubt auf das Dach einer Turnhalle in der Höststraße in Uplengen ein. Dort beschädigten sie unter anderem Arbeitsgeräte, warfen eine Gasflasche vom Dach und kippten ein Gefäß mit einer Bitumenmischung um. Die Mischung lief anschließend in die Abflussleitungen. Dabei entstand ein Sachschaden am Gebäude. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

Uplengen - Verfolgungsfahrt

Am 03.06.2026 befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines VW Passat gegen 16:05 Uhr die Firreler Straße in Uplengen. Als er einen Streifenwagen der Polizei bemerkte, erhöhte er seine Geschwindigkeit und versuchte zu fliehen. Die Polizei verfolgte ihn über eine Strecke von circa zehn Kilometern, die durch Neudorf, Neufirrel, Strackholt und Spetzerfehn führte. Schließlich stellte der 48-Jährige den Pkw in der Straße Im Brink in Hesel ab und floh zu Fuß weiter. Er konnte auf dem Ostfriesland-Wanderweg angetroffen werden.

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus bestand keine entsprechende Pflichtversicherung für das Fahrzeug. Weitere Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Verkehrsteilnehmende, die im Rahmen der Verfolgungsfahrt möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden.

Emden - Sachbeschädigung

Zwischen dem 20.05.2026 gegen 18 Uhr und dem 23.05.2026 gegen 8 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines in der Brandenburger Straße in Emden abgestellten grauen Range Rover Sport. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.06.2026 beschädigte mutmaßlich ein unbekannter Mitfahrer eines grauen Opel Zafira zwischen 10:00 und 10:30 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten blauen Audi A3 im Osseweg in Leer. Ein zunächst unbekannter Zeuge berichtete, dass der Tatverdächtige beim Aussteigen mit der Beifahrertür gegen den Audi gestoßen sei. Anschließend sei er mit seinen Krücken zusätzlich gegen den Audi gefallen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der zunächst unbekannte Zeuge, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 04.06.2026 befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Fiat Tipo gegen 15:45 Uhr die Hauptstraße in Rhauderfehn und wollte nach links in den Batzenweg abbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters, der hinter der 19-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr dem Fiat auf. Dabei erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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