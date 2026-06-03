POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
Leer/Moormerland - Diebstahl von Grabschmuck
Nach mehreren Diebstählen von Grabschmuck auf Friedhöfen in den Bereichen Leer und Moormerland im Zeitraum um den September 2025, konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 45-jähriger Mann als Täter ermittelt.
In diesem Zusammenhang wurde Diebesgut in größeren Mengen aufgefunden, das zum Teil bereits zugeordnet werden konnte - allerdings noch nicht alles.
Deshalb werden nun weitere Geschädigte gesucht, denen Grabschmuck gestohlen wurde. Wer Opfer eines Diebstahls geworden ist und entsprechende Gegenstände vermisst, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Eine Identifizierung ist durch Beschreibung, Fotos oder Eigentumsnachweise möglich.
Fotos der sichergestellten Gegenstände gibt es unter diesem Link: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/sachen/leer-moormerland-diebstahl-von-grabschmuck-118668.html
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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