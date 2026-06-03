Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Leer/Moormerland - Diebstahl von Grabschmuck

Nach mehreren Diebstählen von Grabschmuck auf Friedhöfen in den Bereichen Leer und Moormerland im Zeitraum um den September 2025, konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 45-jähriger Mann als Täter ermittelt.

In diesem Zusammenhang wurde Diebesgut in größeren Mengen aufgefunden, das zum Teil bereits zugeordnet werden konnte - allerdings noch nicht alles.

Deshalb werden nun weitere Geschädigte gesucht, denen Grabschmuck gestohlen wurde. Wer Opfer eines Diebstahls geworden ist und entsprechende Gegenstände vermisst, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Eine Identifizierung ist durch Beschreibung, Fotos oder Eigentumsnachweise möglich.

Fotos der sichergestellten Gegenstände gibt es unter diesem Link: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/sachen/leer-moormerland-diebstahl-von-grabschmuck-118668.html

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Moormerland 04954-955450

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