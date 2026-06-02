POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.06.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfall ++
Rhauderfehn - Verkehrsunfall
Am 01.06.2026 befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Mazda CX-30 gegen 15:05 Uhr die Hauptstraße in Rhauderfehn in Richtung Leer. An der Einmündung Greter Straße wollte sie nach links abbiegen. Daraufhin hielt ein hinter ihr fahrender 59-jähriger Fahrer eines Hyundai i 30. Das bemerkte wiederum ein 45-jähriger Fahrer eines VW Tiguan zu spät und fuhr dem Hyundai auf. Dieser wurde daraufhin auf den Mazda geschoben. Bei allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der 59-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
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Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
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