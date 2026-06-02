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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 01.06.2026 befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Mazda CX-30 gegen 15:05 Uhr die Hauptstraße in Rhauderfehn in Richtung Leer. An der Einmündung Greter Straße wollte sie nach links abbiegen. Daraufhin hielt ein hinter ihr fahrender 59-jähriger Fahrer eines Hyundai i 30. Das bemerkte wiederum ein 45-jähriger Fahrer eines VW Tiguan zu spät und fuhr dem Hyundai auf. Dieser wurde daraufhin auf den Mazda geschoben. Bei allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der 59-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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