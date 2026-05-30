Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 30.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Diebstahl aus Verkaufszelt ++ Verkehrsunfall ++

Emden - Körperliche Auseinandersetzung

Emden - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 02:30 Uhr in der Straße Am Delft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine Gruppe bestehend aus drei Männern im Alter von 17, 34 und 36 Jahren zwei Männern (26 und 35 Jahre) und suchte das Streitgespräch. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer leicht verletzt wurden. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Klinikum transportiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Verkaufszelt

Emden - Im Zeitraum vom 29.05., 17:30 Uhr, bis zum 30.05., 08:00 Uhr, kam es an der Georg-Breusing-Promenade im Bereich der Delfttreppen zu einem Diebstahl aus einem Verkaufszelt. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Verkaufszelt ein und entwendete Alkohol sowie Softgetränke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am Freitag gegen 14:15 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Papenburg befuhr die Kirchstraße in Richtung Landesstraße und setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Radfahrers an. In diesem Moment beabsichtigte der 78-jährige Radfahrer aus Rhauderfehn nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell