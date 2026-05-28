POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Brand ++ Verkehrsunfall ++
Leer - Brand
Am 27.05.2026 geriet gegen 19:15 Uhr ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex in der Deichstraße in Leer aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Dabei wurden eine Scheune sowie ein angrenzendes Nebengebäude vollständig zerstört. In dem Nebengebäude befanden sich mehrere Fahrzeuge (zwei PKW, ein Trecker, ein Radlader, zwei E-Fahrräder), die ebenfalls durch den Brand zerstört wurden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, weitere Ermittlungen dauern an.
Emden - Verkehrsunfall
Am 27.05.2026 wollte eine 41-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo von einem Firmengelände auf die Straße "Zum Jarßumer Hafen" in Emden abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Fahrer eines Toyota Yaris, der die Straße in Richtung "Zum Südkai" befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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