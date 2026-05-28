Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brand ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Brand

Am 27.05.2026 geriet gegen 19:15 Uhr ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex in der Deichstraße in Leer aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Dabei wurden eine Scheune sowie ein angrenzendes Nebengebäude vollständig zerstört. In dem Nebengebäude befanden sich mehrere Fahrzeuge (zwei PKW, ein Trecker, ein Radlader, zwei E-Fahrräder), die ebenfalls durch den Brand zerstört wurden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, weitere Ermittlungen dauern an.

Emden - Verkehrsunfall

Am 27.05.2026 wollte eine 41-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo von einem Firmengelände auf die Straße "Zum Jarßumer Hafen" in Emden abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Fahrer eines Toyota Yaris, der die Straße in Richtung "Zum Südkai" befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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