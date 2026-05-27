Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Exhibitionistische Handlungen ++ Diebstahl/Körperverletzung ++ Brand ++ Verkehrsunfall ++

Nortmoor - Exhibitionistische Handlungen

Am 26.05.2026 kam es gegen 8:10 Uhr in einem Waldstück in Nortmoor nahe des Bruntjer Wegs zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 54-jährigen Frau. Die Frau war mit einem Hund spazieren, als eine männliche Person im Bereich des Wanderwegs ihr Geschlechtsteil entblößte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat dunkelblonde, mittellange Haare und trug ein dunkles, langärmeliges Sweatshirt sowie eine Jeans. Er hatte keinen Bart, trug keine Brille und hatte keine Tätowierungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, oder die zur Tatzeit ebenfalls in dem Gebiet des Tatortes unterwegs waren, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Leer - Diebstahl/Körperverletzung

Am 26.05.2026 entwendete ein 25-Jähriger gegen 13 Uhr Diebesgut aus einem Verbrauchermarkt in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer. Als er von den Mitarbeitern des Marktes darauf angesprochen und am Verlassen des Geschäfts gehindert wurde, sprühte er in den Verkaufsräumlichkeiten Pfefferspray. Dabei erlitten insgesamt acht Personen leichte Verletzungen, darunter auch der 25-Jährige. Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

Ostrhauderfehn - Brand

Am 26.05.2026 geriet gegen 14:40 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Straße 1. Südwieke in Rhauderfehn aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer brach im Bereich der auf dem Dach montierten Solarthermie-Kollektoren aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, weitere Ermittlungen dauern an.

A 31/Bereich Leer - Verkehrsunfall

Am 26.05.2026 befuhr ein 36-jährige Fahrerin eines VW Polo gegen 17:50 Uhr die Überholspur auf der Autobahn 31 in Richtung Bottrop. In Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord wollte sie auf den Hauptfahrstreifen wechseln, übersah dabei allerdings einen dort fahrenden 63-jährigen Fahrer eines BMW i5. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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