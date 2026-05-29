Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

Hesel - Verkehrsunfall

Eine 29-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am 28.05.2026 gegen 17:40 Uhr die Stikelkamper Straße in Hesel in Richtung Neukamperfehn. Kurz vor der Einmündung Kleiner Zehrbrocksweg verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Leitpfosten und eine Holzbrüstung. Dabei erlitt die 29-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Darüber hinaus entstanden Sachschäden am Leichtkraftrad und am Leitpfosten. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Leer - Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer befuhr am 28.05.2026 gegen 13:55 Uhr die Hauptstraße in Leer in Richtung Bremer Straße. Als er die Straßenseite wechseln wollte, kollidierte er mit einem Audi Q3, der die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung von einer 61-Jährigen gesteuert wurde. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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