POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfälle ++
Hesel - Verkehrsunfall
Eine 29-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am 28.05.2026 gegen 17:40 Uhr die Stikelkamper Straße in Hesel in Richtung Neukamperfehn. Kurz vor der Einmündung Kleiner Zehrbrocksweg verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Leitpfosten und eine Holzbrüstung. Dabei erlitt die 29-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Darüber hinaus entstanden Sachschäden am Leichtkraftrad und am Leitpfosten. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.
Leer - Verkehrsunfall
Ein 24-jähriger Fahrradfahrer befuhr am 28.05.2026 gegen 13:55 Uhr die Hauptstraße in Leer in Richtung Bremer Straße. Als er die Straßenseite wechseln wollte, kollidierte er mit einem Audi Q3, der die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung von einer 61-Jährigen gesteuert wurde. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
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