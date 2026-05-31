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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 31.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Wohngebäudes ++ Verkehrsunfallflucht ++ Taschendiebstähle ++

Ostrhauderfehn - Brand eines Wohngebäudes

Ostrhauderfehn - Am Samstagnachmittag wurde der Polizei gegen 14:15 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der 1. Südwieke gemeldet. Das Feuer brach im hinteren Gebäudeteil aus und griff auf einen angrenzenden Anbau über. Die fünf Bewohner des Hauses wurden vorsorglich zur Überprüfung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Durch den Brand ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bereiche wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Leer/BAB 31 - Verkehrsunfallflucht

Leer/BAB 31 - Am Freitagabend ist es gegen 18:35 Uhr auf der BAB 31 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 61-jährige Frau aus Leer war mit ihrem PKW auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, im Bereich zwischen dem Parkplatz Rheiderland und dem Emstunnel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein nachfolgender Pkw, mutmaßlich der Marke Mercedes, auf das Fahrzeug der Frau auf. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden. Während die Geschädigte an der nächsten Ausfahrt anhielt, um die Personalien auszutauschen, setzte der andere Beteiligte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Taschendiebstähle

Emden - Am Samstag ist es im Innenstadtgebiet zu zwei Taschendiebstählen gekommen. In beiden Fällen erbeuteten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse mit Bargeld und mehreren Geldkarten. Im ersten Fall entwendete ein Unbekannter gegen 13:30 Uhr in der Straße Am Stadtgarten aus einer geschlossenen Handtasche eine Geldbörse samt Inhalt. Im zweiten Fall kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in einem Ladengeschäft in der Neutorstraße zu einer gleichgelagerten Tat. Auch hier entwendete ein unbekannter Täter unbemerkt eine Geldbörse mit Bargeld und Geldkarten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei, Bargeld und Wertsachen dicht am Körper zu tragen, Handtaschen stets geschlossen und im Blick zu halten sowie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt abzulegen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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