Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Verkehrsunfälle ++

Moormerland - Diebstahl

Zwischen dem 26.05.2026 gegen 17 Uhr und dem 27.05.2026 gegen 8 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft unerlaubt auf eine Baustelle in der Ahornstraße in Moormerland ein. Dort entwendete sie einen Teleskoplader im Wert eines unteren fünfstelligen Betrags und verließ anschließend das Gelände. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

A 28/Bereich Leer - Verkehrsunfälle

Am Abend des 02.06.2026 kam es auf der Autobahn 28 im Bereich Leer aufgrund von Starkregen zu mehreren Verkehrsunfällen:

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines BMW 318d die A 28 in Richtung Leer. Im Bereich Filsum kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden neben dem PKW auch ein Verkehrszeichen und die Berme beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Gegen 20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf die A 28 in Richtung Leer. Im Bereich Leer verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidierte mit der Mittelschutzplanke und der Außenschutzplanke. Am PKW entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 20:35 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines VW Golf die A 28 in Richtung Leer. Im Bereich Uplengen verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW kollidierte mit der Mittelschutzplanke und der Außenschutzplanke. Die 42-jährige Beifahrerin des 45-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. An den Schutzplanken und dem PKW entstand ein Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Bereich. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei empfiehlt, bei Starkregen die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und das Fahren in Spurrillen möglichst zu vermeiden, um Aquaplaning vorzubeugen. Zudem sollte auf eine gute Bereifung mit ausreichender Profiltiefe und dem richtigen Reifendruck geachtet werden, um das Risiko weiter zu verringern. Tritt dennoch Aquaplaning auf, sollten Verkehrsteilnehmende keine hektischen Fahrmanöver durchführen, sondern das Lenkrad möglichst gerade halten, den Fuß vom Gas nehmen und starke Brems- oder Lenkbewegungen vermeiden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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