Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr ++ Betrugsanrufe ++ Verkehrsunfall ++

Moormerland - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, am 01.06.2026 zwischen 21:30 und 22:30 Uhr Gegenstände von der Autobahnüberführung "Kapellenweg" in Moormerland Gegenstände auf die Fahrbahn der Autobahn 31 geworfen zu haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden.

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 29.05.2026 wurde der Polizei gegen 16:15 Uhr gemeldet, dass eine Frau aus dem Fenster eines Hauses in der Hansastraße eine Glasflasche in den fließenden Verkehr geworfen haben soll. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden.

Bereich Leer/Emden - Betrugsanrufe

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden vermehrt zu Anrufen von Personen, die sich fälschlicherweise als Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Kliniken ausgaben.

So erhielt beispielsweise eine 75-jährige Frau am 3. Juni 2026 gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einem bislang noch unbekannten Mann, der angab, Polizeibeamter zu sein. Der Unbekannte teilte mit, dass die Tochter der 75-Jährigen in einen Unfall verwickelt gewesen sei und im Zuge dessen festgenommen worden sei. Zur Freilassung sei eine Geldzahlung nötig. Die 75-Jährige beendete das Gespräch umgehend, ohne Daten preiszugeben. Es kam zu keinem Schaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Polizeibeamte niemals telefonisch nach Bargeld, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen fragen. Legen Sie sofort auf. Geben Sie keine persönlichen Daten, Angaben über Wertgegenstände, Kontoinformationen oder PINs weiter. Rufen Sie anschließend selbst die 110 an (nicht über die Rückruftaste). Bitte informieren Sie außerdem Ihre Familie, Freunde und Nachbarn über diese sogenannten Schockanrufe.

Weener - Verkehrsunfall

Am 03.06.2026 befuhr eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota s Toyota Yaris gegen 16:25 Uhr die Weenermoorer Straße in Richtung Möhlenwarf. Sie bremste ab, um rückwärts auf eine Auffahrt zu fahren. Das bemerkte ein 21-jähriger Fahrer eines BMW, der hinter ihr fuhr, zu spät. Er versuchte auszuweichen, es kam allerdings dennoch zu einer Kollision. Dabei erlitt die 51-Jährige schwere Verletzungen, der 21-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden PKW entstand ein Sachschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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