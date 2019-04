POL-LER: Pressemitteilung vom 21.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung vom 21.04.2019

++ Gebäudebrände ++ Einbrüche ++ Gefährliche Körperverletzung ++

Gebäudebrände

Leer - Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Samstag gegen 23:50 Uhr ein Heulager eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Heuweg in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Leer, Heisfelde, Loga und Nüttermoor konnten ein Übergreifen auf das Hauptgebäude nicht gänzlich verhindern. Die dort untergebrachten Tiere konnten durch das Eingreifen des Pächters und seiner Ehefrau allesamt in Sicherheit gebracht werden. Hierbei erlitt das Ehepaar jedoch leichte Rauchgasvergiftungen und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf mindestens 250000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Ostrhauderfehn - Gegen 06:00 Uhr geriet am Sonntag ein Carport mit einem Geräteschuppen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus Ostrhauderfehn, Langholt und Holterfehn konnten das Objekt nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude konnten sie verhindern. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung ist ein leichter Gebäudeschaden jedoch nicht zu verhindern gewesen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Einbrüche

Moormerland - Am Samstag haben Zeugen gegen 23:30 Uhr Lärm in einer Schule in der Rinderhagenstr. wahrnehmen können. Weiterhin wurde eine Person in der Schule gesichtet. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort flüchtete eine männliche Person zu Fuß und konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass der 16-jährige Täter durch Einwerfen der Nebeneingangstürverglasung in die Schule gelangt ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der 16-jährige wurde seinen Eltern übergeben. Rhauderfehn - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Rhauderfehn zu zwei bisher gemeldeten Einbrüchen durch unbekannte Täter gekommen. Zum einen wurde die Verglasung einer Tür zu einer Naturheilpraxis in der Straße Untenende eingeworfen. Im Anschluss wurden die Schränke der Räumlichkeiten geöffnet. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Weiterhin haben unbekannte Täter die Scheibe der Diakonie in der Rhauderwieke eingeworfen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Auch hier wurden diverse Schränke angegangen. Über das erlangte Diebesgut können zurzeit in beiden Fällen noch keine Angaben gemacht werden.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Gegen 23:15 Uhr kam es in der Neutorstraße am Samstag zu einem Angriff auf einen 32-jährigen Emder. Dabei wurde er von vier bis sechs männlichen Personen zusammengeschlagen. Zudem wurde er von einem ihm bekannten Täter, ein 26-jähriger Emder, mit einem Messer am Bein verletzt. Im Rahmen der durchgeführten Fahndung konnte der Täter festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Was war los im Bereich der Stadt Leer, des Landkreises und in der Stadt Emden?

