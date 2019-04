POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Widerstandshandlung nach Sachbeschädigung ++ Einbruch in Pizzeria ++ Brand eines Schuppens ++ Verkehrsunfall ++

Emden - Widerstandshandlung nach Sachbeschädigung

Emden - Zu einer Widerstandshandlung eines 28-jährigen Emders gegenüber der Polizei kam es in der heutigen Nacht gegen 03:00 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Wolthuser Straße. Die Polizei wurde aufgrund einer vorangegangenen Sachbeschädigung eines Mobiltelefons und mehrerer Türen alarmiert. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 28-jährige bereits verbal aggressiv. Die Beamten sprachen gegenüber dem Emder ein Platzverweis aus und begleiteten ihn zum Ausgang des Hauses. Unvermittelt schlug der 28-jährige plötzlich mehrfach mit der Faust auf den Oberkörper eines Beamten. Nach dem Einsatz von Reizgas konnte der Emder schließlich fixiert werden. Hierbei wehrte sich der Mann vehement und trat mehrfach gezielt nach zwei Beamten. Die Beamten blieben unverletzt. Es stellte sich heraus, dass der Emder alkoholisiert und nach eigenen Angaben auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Leer - Einbruch in Pizzeria

Leer - In der Zeit zwischen letzten Dienstag 23:30 Uhr und Mittwoch 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Friesenstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus der Pizzeria wurden mehrere Nahrungsmittel und Bargeld in einem mittleren dreistelligen Wert entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Brand eines Schuppens

Leer - Zu einem Schuppenbrand wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr in den Lönsweg gerufen. Der Schuppen befand sich am Ende einer Auffahrt und stand bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude sowie einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Wohnwagen und eine angrenzende Garage verhindern und den Brand schließlich löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt als brandursächlich anzusehen.

Uplengen - Verkehrsunfall

Uplengen - Bei einem Verkehrsunfall in der Großsander Straße/Ecke Burgstraße wurden am gestrigen Nachmittag gegen 14:45 Uhr fünf Personen, darunter drei Kinder verletzt. Eine 43-jährige aus Uplengen befuhr mit ihrem VW Golf die Großsander Straße in Richtung Westerstede und beabsichtige nach links in die Burgstraße einzubiegen. Diesen Umstand erkannte eine 59-jährige aus Wittmund mit ihrem Mitsubishi zu spät und fuhr auf den Golf auf. In dem Pkw der Wittmunderin fuhr ein 10-jähriges Kind mit, welches ebenso wie die Fahrerin in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die drei Insassen des VW Golf wurden ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Über den Gesundheitszustand der beteiligten Personen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Alle Personen waren bei der Unfallaufnahme bei Bewusstsein. Die 59-jährige war jedoch, aufgrund eines erlittenen Schocks, nicht ansprechbar. Die beiden Pkw waren durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

