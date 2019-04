Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 20.04.2019

Leer/Emden (ots)

++ Wohnhausbrand ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Treffen der Tuning-Szene

Jemgum - Wohnhausbrand

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, bemerkt ein Anwohner eine starke Rauchentwicklung an einem benachbarten Doppelhaus in der Ortschaft Hatzum. Innerhalb kürzester Zeit steht das Dach einer Gebäudehälfte des seit längerer Zeit unbewohnten Hauses in Vollbrand. Die unverzüglich von dem Brandentdecker informierten Feuerwehren aus Ditzum und Critzum können das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die andere Gebäudehälfte verhindern. An dem älteren Wohnhaus entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 70.000,- Euro.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Karfreitag, gegen 12:30 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Leeraner Innenstadt den Führer eines Kleinkraftrades. Ein durchgeführter Drogenvortest ergibt, dass der 47-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Der Beschuldigte räumt den Konsum schließlich ein. Zur Verhinderung der Weiterfahrt werden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme wird angeordnet und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, wird der 32-jährige Führer eines PKW Audi in der Nesserlander Straße von einer Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Dieser steht laut Ergebnis eines erfolgten Drogenvortestes unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Gegen den Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem werden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt bis auf weiteres sichergestellt.

Bunde - Treffen der Tuning-Szene

Im Rahmen des sogenannten "Carfreitag" versammelten sich ca. 500 Tuningfahrzeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bunde. Die Teilnehmer waren aus diversen Landesteilen von Niedersachsen sowie aus den Niederlanden angereist. Unter anderem auch durch die erhebliche Personenanzahl, hier Teilnehmer sowie Zuschauer, war die Ortsdurchfahrt Bunde zeitweise blockiert bzw. nur mit erheblichen Behinderungen passierbar. Mit verstärkter Polizeipräsenz und entsprechenden Kontrollen wurde die Lage unter Kontrolle gebracht. Gegen 23:00 Uhr löste sich die Veranstaltung auf und der polizeiliche Einsatz konnte beendet werden.

