Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Rollerfahrer übersieht bremsenden Pkw und fährt auf - eine Person wird leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am 18.04.2019, um 15:10 Uhr, befährt ein 45 jähriger Mann aus Bergkamen mit einer weißen Aprilia die Fritz-Husemann-Straße in östliche Richtung. Auf Höhe der Albert-Schweitzer-Straße übersieht er eine 38 jährige Frau aus Bergkamen, die mit ihrem grauen Audi verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Rollerfahrer fuhr auf das vor sich fahrende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurde der Bergkamener vermutlich leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

