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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schmuck und Bargeld aus Penthousewohnung gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2026, kam es zwischen 09:20 Uhr und 13:00 Uhr an der Straße Richterskamp in Nordhorn zu einem Diebstahl aus einer Wohnung.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einer Penthousewohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie unter anderem Schmuck sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Anschließend verließen die Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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