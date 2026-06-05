Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Autofahrerin weicht Fußgänger aus und prallt gegen Baum - Polizei sucht Zeugen

Werpeloh (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, kam es gegen 00:20 Uhr auf der Hauptstraße in Werpeloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 21-Jährige mit einem VW Golf die Hauptstraße aus Richtung Sögel kommend in Richtung Werpeloh. Plötzlich überquerte eine bislang unbekannte Person die Fahrbahn von links nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Fahrerin aus.

Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum, drehte sich mit dem Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem weiteren Baum.

Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Krankenhausbehandlung war nicht erforderlich. Der VW Golf erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zudem entstand Sachschaden an einem Baum. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Da die Identität der Person, die die Fahrbahn überquerte, bislang unbekannt ist, bittet die Polizei um Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell