Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - GPS-Technik von Traktoren gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hilkenbrook (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026, kam es zwischen 0:30 und 05:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Hauptstraße in Hilkenbrook zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände des Hofes und entwendeten von zwei Traktoren jeweils einen GPS-Empfänger des Typs "John Deere StarFire 6000", die auf den Fahrzeugdächern montiert waren. Darüber hinaus wurde aus einer Fahrerkabine ein dazugehöriger Bildschirm entwendet.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

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