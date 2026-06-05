Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

Freren (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2026, kam es zwischen 07:09 Uhr und 09:10 Uhr an der Finkenstraße in Freren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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