Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - GPS-Technik aus Schlepper gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Surwold (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 03.06.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 04.06.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Schleusenstraße in Surwold zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Gehöft.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Maschinenhalle. Dort entwendeten sie von einem abgestellten Schlepper einen auf dem Fahrzeugdach montierten GPS-Empfänger sowie die dazugehörige Bedieneinheit aus der Fahrerkabine.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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