Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Lähden (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 15:00 Uhr, und Samstag, dem 23.05.2026, 10:00 Uhr, kam es an der Lähdener Straße in Lähden zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus sowie zu einer daneben befindlichen Garage zu verschaffen. Zudem wurde ein außen am Haus angebrachter Briefkasten abgerissen und einige Meter weiter ins Gras geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell