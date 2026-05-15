Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Brände in unbewohnten Gebäuden - keine verletzten Personen

Lingen (ots)

Gestern gegen 14:00 Uhr ist es in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu Bränden in zwei unbewohnten Gebäuden gekommen. Drei Passanten bemerkten aus einiger Entfernung Flammen. Um sicherzugehen, begaben sie sich näher an das Grundstück und alarmierten anschließend den Notruf.

Auf dem Grundstück befinden sich zwei unbewohnte Gebäude. Betroffen war zum einen das Erdgeschoss einer alten Mühle. Dort entstand nach bisherigen Erkenntnissen lediglich ein Rauchschaden. Zudem war ein rechts neben der Mühle gelegenes Haus betroffen. Nach Angaben der Feuerwehr mussten in dem Gebäude mehrere Brandherde gelöscht werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten die Brände rasch gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren aus Lingen, Altenlingen und Holthausen im Einsatz. Beide Gebäude wurden beschlagnahmt.

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