Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - 25-Jähriger bei Unfall verstorben

Hoogstede (ots)

Gestern kam es um 17:45 Uhr auf der Wilsumer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW Crafter befuhr die Straße in Richtung Hoogstede, als er andere Verkehrsteilnehmer überholte. Beim Einscheren kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und dort zum Stillstand. Der 25-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Hoogstede und Emlichheim wurde der Fahrer geborgen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger wurde eingesetzt. Die Fahrbahn blieb für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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