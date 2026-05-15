Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 26-Jähriger im Stadtpark überfallen

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026 ist es zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr im Stadtpark in Nordhorn zu einem Raub gekommen.

Drei bislang unbekannte männliche Täter forderten unter Vorhalt eines Messers von einem 26-jährigen Mann die Herausgabe von Bargeld. Er kam der Forderung nach und übergab seine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Eine Person führte ein Messer mit sich. Dieser Täter war etwa 1,65 Meter groß, hatte helle Haare und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer lila Hose bekleidet. Ein weiterer Täter trug eine grüne Jacke und weiße Sportschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell