Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Arkadenhaus - Polizei sucht Zeugen
Papenburg (ots)
In der Zeit zwischen Samstag, dem 02.05.2026, 17:00 Uhr, und Sonntag, dem 03.05.2026, 11:00 Uhr, kam es am Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem rückwärtigen Parkplatz des Arkadenhauses beim Ein- oder Ausparken einen geparkten roten Opel Astra im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christopher Degner
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