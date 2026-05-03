Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Radfahrerin nach Begegnung mit Transporter schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Laar (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 16:43 Uhr auf der Aatalstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 69-Jährige gemeinsam mit einer Radgruppe in Richtung Coevordener Straße unterwegs, als ihnen ein weißer Kastenwagen entgegenkam. Dieser soll mit hoher Geschwindigkeit auch über den Seitenstreifen gefahren sein, wodurch Staub und Kies auf die Radfahrenden geschleudert wurden.

In der Folge stürzte die 69-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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