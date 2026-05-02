Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck und Münzen nach Telefonbetrug - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, 27.04.2026, kam es in Nordhorn, im Bereich des Postdammes, zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der dem Geschädigten von in der Nähe festgenommenen Einbrechern und der weiterhin bestehenden Gefährdung seines Eigentums berichtete.

Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände des Geschädigten in Augenschein nehmen.

Gegen ca. 17 Uhr erschien tatsächlich ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Wohnung des Geschädigten und ließ sich vorhandene Münzen und Schmuck zeigen.

Als er erklärte, dass er die Wertgegenstände zur weiteren Begutachtung mitnehmen müsse, verweigerte der Geschädigte ihm dies, woraufhin der Täter die zwei Holzschatullen, in denen sich die Gegenstände befanden, an sich nahm und die Wohnung verlassen wollte.

Der Geschädigte versuchte den Täter hieran zu hindern und es kam in der Folge zu einem Gerangel um die Kisten.

Schließlich konnte der Täter den Geschädigten wegschubsen und zu Fuß mit den beiden Schatullen entkommen.

Kurzzeitig war dem Geschädigten die Verfolgung des Täters möglich, schlussendlich konnte er jedoch nur noch sehen, dass der Täter in einen an der Ecke Postdamm/Schumannstr., an dem dortigen Briefkasten, geparkten, grauen Pkw stieg, der dann in Richtung Innenstadt/Stadtring davonfuhr.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 bis 1,75 m groß

- ca. 25 Jahre alt

- schwarze, wellige Haare

- leichter Oberlippenbart

- bekleidet mit dunklen Sneakern, einer dunklen Hose und einem blauen/braunen Pullover

- sprach deutsch ohne Akzent

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann und/oder dem Pkw machen, bzw. hat diesen im genannten Zeitraum des 27.04.2026 in Nordhorn, im Bereich des Postdammes zu Fuß gehend oder in Zusammenhang mit einem Pkw gesehen? Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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