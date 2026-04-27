Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Fahrrad der Marke "Gratia City" sichergestellt - Eigentümer gesucht
Papenburg (ots)
Am Donnerstag, den 23. April 2026, stellte die Polizei in der Straße "Hauptkanal links 74" in Papenburg ein weißes Fahrrad der Marke "Gratia City" sicher (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.
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