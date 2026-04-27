POL-EL: Papenburg - Fahrrad der Marke "Gratia City" sichergestellt - Eigentümer gesucht

Meppen (ots) - In der Nacht zum 26. April 2026 ist es in Meppen zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwischen 00:05 Uhr und 00:35 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung am Fuller Kirchweg. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter eine Überwachungskamera. Zudem wird seit der Tat eine Katze vermisst. Ob das Tier ebenfalls ...

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