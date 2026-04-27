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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrrad der Marke "Gratia City" sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-EL: Papenburg - Fahrrad der Marke "Gratia City" sichergestellt - Eigentümer gesucht
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Papenburg (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, stellte die Polizei in der Straße "Hauptkanal links 74" in Papenburg ein weißes Fahrrad der Marke "Gratia City" sicher (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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