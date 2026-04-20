Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Apeldoorn - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei unterstützt niederländische Behörden bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen

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Apeldoorn (ots)

Die Polizei unterstützt derzeit die niederländischen Behörden bei der Suche nach dem 14-jährigen Maxim aus Apeldoorn, der seit Samstag, dem 18. April 2026, vermisst wird. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Jugendliche inzwischen in Deutschland aufhält, wird die Bevölkerung auch hierzulande um Mithilfe gebeten.

Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.politie.nl/vermist/vermiste-kinderen/2026/april/pl0600-2026189760

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