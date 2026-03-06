Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht im Krankenhausweg - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Gestern Morgen, zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz im Krankenhausweg ein grauer VW Golf beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen Pkw handeln, da blauer Fremdlack am geschädigten Auto festgestellt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933 924570 zu melden.

