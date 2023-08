Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Raub auf Tankstelle

Spelle (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Bernard-Krone-Straße in Spelle. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 21.56 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die 27-jährige Angestellte. Anschließen entwendete er Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war dunkle gekleidet und trug eine schwarze OP-Maske. Zudem soll der Täter eine Brille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell