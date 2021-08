Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Mülltonne in Brand geraten

Lorup (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Birkenweg in Lorup alarmiert. Hier waren gegen 16.20 Uhr eine Mülltonne sowie eine angrenzende Hecke an einem Wohnhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Eine Bewohnerin hatte zuvor vermeintlich erloschene Asche in der Mülltonne entsorgt. Diese geriet in Brand und entzündete die Hecke. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

