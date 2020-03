Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Unfall auf A31

Emsbüren (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A31 zwei Personen leicht verletzt.

Eine 59-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als sie einen LKW überholte. Nach dem Überholvorgang fuhr sie auf den rechten Fahrstreifen zurück und kollidierte leicht mit dem LKW. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen Graben. Die Autofahrerin und ihr ebenfalls 59-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des PKW blieb die Autobahn halbseitig gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

