Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ungewöhnliches Gefährt gestoppt

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie im Rahmen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag, gegen 14.30 Uhr, in der Bahnunterführung der Haselünner Straße in Meppen ereignet haben soll, das auf dem Foto abgebildete, unfallbeteiligte Fahrzeug feststellten. Es handelt sich dabei um ein normales Mountainbike, welches mit einem Motor, einer Kupplung und einem Ritzel ausgestattet und damit zu einem Kleinkraftrad umgebaut worden war. Dieses Fahrzeug wurde aufgrund seiner verkehrstechnischen Mängel und der fehlenden Betriebserlaubnis aus dem Verkehr gezogen; den Fahrzeugführer erwarten nunmehr entsprechende Strafanzeigen, zumal er keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer dieser Eigenkonstruktion auf dem dortigen Geh-/Radweg einen Fußgänger touchiert haben; im Anschluss sei es dann angeblich zu Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten gekommen. Die Polizei hat Zweifel an der Darstellung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich bitte unter der Tel. 05931/9490 melden mögen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell