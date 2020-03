Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 14./15.03.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 04:00 Uhr, wurde eine Auricher Funkstreife in Moordorf auf einen unsicher fahrenden, 28-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam. Eine folgend durchgeführte Kontrolle durch die Beamten ergab eine hohe Alkoholisierung des Südbrookmerländers, was zur Untersagung der Weiterfahrt durch die Beamten führte. Im Weiteren wird sich der junge Mann im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens verantworten müssen.

Altkreis Norden

Norden - Tür beschädigt

Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes an der Gewerbestraße stellten am Freitagmorgen eine Beschädigung an der Türverriegelung des Lagers fest. Diese wurde offensichtlich durch Unbekannt absichtlich beschädigt. Öffnen ließ sich die Tür dadurch nicht. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Pewsum - Ruhestörung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Polizei Norden gegen Mitternacht eine Ruhestörung am ZOB in Pewsum mitgeteilt. Eine Streifenbesatzung stellt dort mehrere Jugendliche/Heranwachsende fest. Im Rahmen eines Gespräches zeigen sich die ortsansässigen Personen einsichtig und verhalten sich anschließend ruhig.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Unfallflucht

Eine 77-jährige Autofahrerin aus Dornum teilt der Polizei mit, dass sie ihren blauen Renault am Freitag gegen 12:30 Uhr in der Enno-Hektor-Straße vor der dortigen Apotheke abgestellt und bei der Rückkehr eine Beschädigung am Heck ihres Autos festgestellt hat. Sie vermutet, dass der Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde, dessen Fahrer seine Fahrt fortgesetzt hat, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Krummhörn - Mann erschreckt Kinder an Bushaltestelle

In der Krummhörn kam es am Samstagabend zu einem Vorfall, bei dem Kinder offenbar von einem vermummten Mann erschreckt wurden. Die Kinder hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls, etwa gegen 19:00 Uhr, in Visquard an einer Bushaltestelle auf. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen oder der unbekannten, vermutlich männlichen, Person machen können, sich unter 04931-9210 bei der Polizei in Norden zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Beamten aus Wittmund auf einen 27-jährigen Radfahrer in der Blersumer Straße aufmerksam. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

