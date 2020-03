Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Pedelec-Fahrerinnen leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Langeoog - Pedelec-Fahrerinnen leicht verletzt

Eine Kutsche hat am Mittwoch auf Langeoog eine Pedelec-Fahrerin touchiert. Der Kutschfahrer war gegen 14.30 Uhr mit seinem Pferdefuhrwerk auf dem Vormann-Otten-Weg unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße Am Wall touchierte er eine wartende Pedelec-Fahrerin am Lenker. Die 53-Jährige stürzte daraufhin und brachte eine hinter ihr stehende 55-jährige Pedelec-Fahrerin ebenfalls zu Fall. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

