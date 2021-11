Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholisierte Autofahrerin und Beifahrerin durch Alleinunfall leicht verletzt

Wesseling (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14. November) verursachte eine alkoholisierte Autofahrerin (25) einen Alleinunfall und verletzte sich und ihre Beifahrerin leicht.

Als Polizisten am Sonntag gegen 2 Uhr nach Wesseling zur Unfallstelle kamen, fanden sie einen auf einem Betonpfeiler aufgebockten Hyundai und eine aus den Ankern gerissene Laterne vor. Eine 25-jährige Frau aus Wesseling hatte zuvor in Begleitung ihrer 18-jährigen Beifahrerin die Straße -Auf dem Sonnenberg- in Wesseling befahren. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Kleinwagen kollidierte mit der Laterne und schleuderte gegen einen Betonblock. Auf diesem blieb der PKW stehen. Bei der Fahrerin stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Die Beifahrerin erlitt, wie die Fahrerin leichte Verletzungen. Beide konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.(bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell