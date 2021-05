Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210502-2: Wohnungsbrand mit verstorbener Person - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem Einfamilienhaus kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Sonntag (02. Mai) gegen 13:21 Uhr wurde der Brand mit starker Rauchentwicklung in der Heinrichstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Im Haus wurde die 67-jährige Bewohnerin tot aufgefunden. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr an der Einsatzörtlichkeit gesperrt. Das Einfamilienhaus wurde versiegelt und beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell