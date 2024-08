MEDION

Köln is calling: ERAZER auf der Gamescom 2024

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

Zum alljährlichen Highlight der Gaming-Branche stellt ERAZER eine Reihe neuer Produkte vor und startet mit der hauseigenen ESport-Championship YOUR ROAD TO VICTORY in eine zweite Auflage

Mit der Gamescom 2024 steht einmal mehr die größte Gaming-Messe der Welt in den Startlöchern und verspricht Fans und Interessierten das alljährliche Update aus der Welt der Publisher, Software- und Hardware-Hersteller. Mit einem Stand in Halle 9 (Stand C-041) ist auch ERAZER vom 21. bis 25. August 2024 wieder in Köln am Start und hat neben neuer Peripherie, dem ersten ERAZER-OLED-Monitor, einem neuen Gaming-Laptop sowie einem performanten Gaming-PC als limitierte Gamescom Edition außerdem die zweite Auflage der YOUR ROAD TO VICTORY (YR2V)-Championship im Gepäck - in diesem Jahr als internationale Serie und mit dem Game Rocket League im Mittelpunkt.

ERAZER Mechanic Epic Gamescom Edition

Eines der Highlights am diesjährigen ERAZER-Stand ist der ERAZER Mechanic Epic als limitierte Gamescom Edition - einmalig erhältlich nur bei ERAZER und nur solange der Vorrat reicht. Ausgestattet mit durchweg hochwertigen Komponenten lässt der PC Gamer-Träume wahr werden und sieht dank einzigartigem InWin Dubili Aluminium-Gehäuse mit 1,2 mm Stahl-Panels auch noch unverschämt gut aus. Mit einem Intel Core i9 14900KF und einer Palit NVIDIA GeForce RTX 4090 GameRock Grafikkarte hat ERAZER dem Mechanic Epic zwei "Processing Units" spendiert, die in Sachen Leistung keine Wünsche offen lassen. Die 64 GB Kingston FURY Beast RGB DDR5 Arbeitsspeicher und eine WD Black SN850X SSD mit 4 TB Speicherkapazität sorgen für extrem kurze Ladezeiten und flüssiges Gameplay, auch bei den Performance-hungrigsten Spielen und ein Gigabyte Aorus Z790 Mainboard bringt alle Komponenten zusammen. Mit Blick auf die Kühlung überzeugt eine Wasserkühlung mit einem gestochen scharfen 2,8" LCD-Display. Ausreichend Power liefert das Vertex GX-1200-Netzteil von Seasonic.

Peripherie ist "Key"

Was ist ein potenter PC ohne eine entsprechend hochwertige Ein- und Ausgabe? Um dem gerecht zu werden, stellt ERAZER auf der Gamescom 2024 ein neues Gaming Headset, eine neue Gaming Maus sowie ein neues Keyboard vor - Peripherie, die entscheidend ist für ein wirklich immersives Gameplay.

Mit dem Mage P20 bringt ERAZER ein 402 Gramm leichtes Gaming Headset, das dank Over-Ear-Design mit herausragendem Tragekomfort punktet. Gleichzeitig sorgt ein ES92260Q-Soundchip von ESS Technology für eine überragende Klang- und Lautsprecherqualität und ein abnehmbares Mikrofon lässt im Teamspeak oder Discord-Call keine Missverständnisse aufkommen. Den richtigen Look ermöglicht die RGB-Beleuchtung mit unterschiedlichen Modi. Lautstärke, Stummschalter und Beleuchtung lassen sich über einen Regler am stoffummantelten, 240 cm langen Kabel steuern.

Für bestes Aim sorgt die neue ERAZER Wizard P20 Gaming Maus. Ein optischer Pixart PMW 3389-Sensor mit 16.000 DPI erlaubt präzise und schnelle Reaktionen - ein Vorteil in hitzigen PvP-Situationen. Mit insgesamt neun programmierbaren Tasten ermöglicht die Maus ausreichend Optionen zur individuellen Tastenbelegung. Die zugehörige ERAZER Software bietet mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten eine zusätzliche Anpassung an persönliche Vorlieben und mit der RGB-Beleuchtung in verschiedenen Modi macht die P20 auch optisch eine gute Figur.

Die mechanische ERAZER Supporter X20 Gaming Tastatur mit hochpräzisen und bei Bedarf einfach austauschbaren Cherry MX Red RGB Switches ermöglicht ihrerseits ein flüssiges Gameplay. Eine 100 Prozent Anti-Ghosting-Funktion sorgt dafür, dass auch komplexe, eng nebeneinander liegende Tastenkombinationen akkurat ausgeführt werden und somit die entscheidende Kombo im Endgame sitzt. Hinsichtlich der Ergonomie garantiert eine abnehmbare magnetische Handauflage Komfort beim Spielen oder Chatten. Die veränderbare RGB-Hintergrundbeleuchtung und die blaue Ambient-Seitenbeleuchtung ergänzen die Supporter X20 in puncto Optik.

ERAZER Mechanic X20

Als kleiner Bruder der Mechanic Epic Special Edition zeigt sich der nicht weniger performante ERAZER Mechanic X20 aus der ERAZER High End Reihe ebenfalls auf der Gamescom. Ausgestattet mit Intel Core i9K Prozessor und Palit GeForce RTX 4090-GPU weiß der X20 leistungstechnisch genauso zu überzeugen. Im InWin-Gehäuse verbaut ist eine WD Black SSD sowie ein Kingston Fury Beast RGB DDR5 Arbeitsspeicher. Zentraler Verbindungspunkt für alle Komponenten ist ein Gigabyte Aorus Z790 Mainboard und die Stromversorgung sichert ein Seasonic Netzteil. Hervorzuheben ist der besondere Airflow im Mechanic X20: Für die Wasserkühlung findet sich an der Oberseite des Gehäuses ein 360 mm Radiator.

ERAZER Major 15 X1

Tragbar wird es mit dem neuen ERAZER Major 15 X1 im ansprechenden Aluminium-Design. Das schlanke 15,3"-Laptop mit Intel Core i9 14900HX Prozessor und NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte kommt performant daher und bietet mit bis zu 2 x 2 TB PCIe Gen 4x4 SSDs sowie 64 GB DDR5 RAM Speicher-seitig ausreichend Kapazitäten, die sowohl Gamer:innen als auch Creator:innen zufriedenstellen. Tief blicken lässt das QHD+ Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, einem 16:10 Seitenverhältnis und 100 Prozent sRGB. Eine Bildwiederholrate von 240 Hz macht speziell bei Spielen, bei denen es auf jeden Frame ankommt, den entscheidenden Unterschied. Für Gaming optimiert ist die hintergrundbeleuchtete RGB-Tastatur mit 16,7 Millionen auswählbaren Farben und integriertem Windows Copilot Button. Zwei Lautsprecher sorgen für HD-Audio und Intel WiFi 6E sowie integriertes Bluetooth 5.3 für stabile Verbindungen.

ERAZER Spectator X60

Mit dem neuen Spectator X60 zeigt ERAZER auf der diesjährigen Gamescom auch seinen ersten OLED-Monitor. Der 27" (68,6 cm) Widescreen OLED-Monitor kommt mit einer QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und sorgt für den notwendigen Überblick in jeder Situation. Eine Bildwiederholrate von 240 Hz garantiert herausragende Bewegungsschärfe, ein Plus in hektischen Momenten. Dank HDR10 (High Dynamic Range) werden zudem dunkle Bereiche deutlicher dargestellt. Die HDMI- und DisplayPort-Eingänge erlauben HD-Bild und Tonwiedergabe - der Monitor verfügt über integrierte Lautsprecher - ohne Qualitätsverlust. An individuelle Präferenzen hinsichtlich Positionierung anpassen lässt sich das Display dank des multifunktionalen Bildschirmfußes. Vervollständigt wird das ERAZER Monitor Lineup zudem durch drei weitere neue Bildschirme - den Spectator X40 in 25" (62,2 cm) sowie 27" (68,6 cm) und den Spectator X50 mit stattlichen 32" (80 cm) Bildschirmdiagonale.

Klappe die Zweite: YR2V 2024

Neben allen Hardware- und Produkthighlights steht am ERAZER-Stand außerdem die zweite Auflage der YR2V-Championship im Mittelpunkt. Nach der ersten Runde im vergangenen Jahr fällt auch 2024 der Startschuss mit den ersten Qualifyings auf der Gamescom in Köln. Das Spiel der Wahl ist Rocket League, eines der aktuell weltweit meistgespielten Games. Neu ist zudem, dass die Championship in diesem Jahr als internationale Serie ausgetragen wird. In diversen Qualifikationsrunden und Bootcamps werden die Teilnehmer:innen für das Grand Final im November 2024 ausgewählt, in das insgesamt 18 Gamer:innen einziehen können. Vier davon werden bereits im Rahmen der täglichen Qualifyings auf der Gamescom gewählt, die am Stand C-041 in Halle 9 stattfinden. Weitere Informationen gibt es auf erazer.gg.

Auf der Gamescom 2024 finden Sie ERAZER vom 21. bis 25. August in der Halle 9 am Stand C-041. Für Terminabsprachen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung - wir freuen uns auf ein Treffen in Köln.

Verfügbarkeiten

Der ERAZER Mechanic Epic sowie der Mechanic X20 sind mit dem Start der Gamescom 2024 für 4.299,95 Euro beziehungsweise 3.999,00 Euro im MEDION Shop sowie bei den bekannten Handelspartnern erhältlich.

Das Mage P20 Headset sowie die Wizard P20 und die Supporter X20 sind ab Anfang September für 69,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro und 89,99 Euro ebenfalls im MEDION Shop und bei den üblichen Handelspartnern erhältlich.

Zum Jahresende im MEDION Shop und bei den Handelspartnern erhältlich ist das Major 15 X1 für 1.999,00 Euro.

Bereits im MEDION Shop sowie bei den Handelspartnern verfügbar ist der Spectator X60 OLED-Monitor für 899,95 Euro, der Spectator X40 in 25" (62,2 cm) für 199,95 Euro sowie der Spectator X40 in 27" (68,6 cm) für 249,95 Euro. Ab Ende August ergänzt der Spectator X50 für 329,95 Euro das Angebot.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

ESS(TM) und SABRE(TM) ist eine Marke im Besitz von ESS Technology, Inc., die in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein kann.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell