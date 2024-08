ERAZER YOUR ROAD TO VICTORY geht in die nächste Runde: YR2V 2024 featuring Rocket League

MEDION

ERAZER kündigt die Internationalisierung der YR2V-Competition-Serie an und gibt der Gaming-Community die Möglichkeit, ihr volles Potential zu entfalten. Unterstützt wird die Challenge durch Intel und die Innovationskasse.

YOUR ROAD TO VICTORY (YR2V) levelt auf: Nach dem Startschuss im letzten Jahr hat sich ERAZER dafür entschieden, Rocket League zum Spiel der Wahl in 2024 zu machen und richtet die YR2V-Serie erstmals international aus. Dadurch wird die Challenge größer und spannender als je zuvor. Die Gaming-Community darf sich auf spektakuläre Events freuen und hat die Chance, sich mit den Besten zu messen und ERAZER-Gamechanger 2024 zu werden.

Ein neues Spiel für eine neue Challenge

Rocket League, eines der weltweit meistgespielten Games, steht im Mittelpunkt der YR2V 2024. Mit über 1,1 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen in Deutschland (Stand Januar 2024) eignet es sich optimal, um einer Vielzahl von Fans die Möglichkeit zu geben, sich in einem offiziellen Rahmen mit Gleichgesinnten zu messen, Esport-Luft zu schnuppern und den neuen ERAZER-Gamechanger 2024 zu krönen. Der Fokus liegt auch dieses Jahr wieder auf der Einbindung der Community: YR2V bietet eine Plattform, die es jungen Talenten ermöglicht, ihr Können unter Beweis zu stellen. Rocket League-Fans aus vielen Ländern Europas können sich auf actiongeladene Matches und aufregende Momente freuen, die Gaming-Herzen höherschlagen lassen.

Expansion in Schlüsselmärkte

Neben der DACH-Region werden erstmalig auch weitere bedeutende Märkte in Europa wie Frankreich, Niederlande und Belgien Teil der YR2V-Championship sein. Die internationale Ausrichtung bringt die europäische Community zusammen und verspricht legendäre Battles und noch mehr Spannung. Mit beliebten Gaming-Streamer:innen als Teamleads erleben die Zuschauer:innen die Titelkämpfe hautnah mit und können selbst ein Teil der Geschichte werden.

Qualifizieren, trainieren, gewinnen

YR2V 2024 umfasst eine breite Scouting- und Turnierphase und rückt die zukünftigen Stars von Rocket League in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich, Niederlande und Belgien ins Rampenlicht. Die besten Spieler:innen haben die Chance, sich der Konkurrenz zu stellen und der Welt zu zeigen, dass sie wahre Champions sind. In allen teilnehmenden Ländern gibt es die Möglichkeit, sich online zu qualifizieren. Darüber hinaus gibt es mehrere Offline-Events auf der Suche nach dem internationalen ERAZER-Gamechanger: Gamescom (Köln, DE), Gamecity (Wien, AT) und Paris Games Week (FR).

In den offenen Qualifyings werden sechzehn Plätze für das Bootcamp vergeben. Dort gibt es dann die einzigartige Möglichkeit, vor Ort mit bekannten Streamer:innen und Profis zu trainieren. Dabei lernen die Talente von den Besten und bereiten sich auf die ultimative Challenge im Grand Final vor. Teamleads und Rocket League-Profis entwerfen und trainieren ihre Protegés, um im Finale zu dominieren.

Der Showdown im Grand Final

In einem großen Offline-Finale im 1v1-Modus treten die sechzehn Bootcamp-Teilnehmer:innen und zwei Direktqualifikant:innen aus Frankreich gegeneinander an, um schließlich den ERAZER-Gamechanger zu krönen. Mit Live-Publikum kommt beim Grand Final die unvergleichliche Atmosphäre eines Esport-Events auf und sorgt beim Gaming vor der begeisterten Menge für den ultimativen Adrenalinrausch. Renommierte Caster:innen und Analyst:innen werden das Finale begleiten und für ein unvergleichliches Esport-Erlebnis sorgen. Die Zuschauer:innen können sich auf ein Spektakel freuen, das die Grenzen des Möglichen auslotet und für unvergessliche Momente sorgt. Auch wer nicht vor Ort sein kann, kann mitfiebern: Das Event wird in voller Länge live gestreamt.

Neben dem prestigeträchtigen Titel sowie Anerkennung und Ruhm in der Esport-Community, kann sich der ERAZER-Gamechanger auf High-End-Hardware von ERAZER freuen. Weitere Preise werden noch bekanntgegeben. Sie sind nicht nur eine Anerkennung der herausragenden Leistung, sondern auch ein Ansporn für alle Teilnehmer:innen, ihr Bestes zu geben und Geschichte zu schreiben.

Power durch Intel basierte ERAZER Hardware

Bei den YR2V-Offline-Turnieren wird ausschließlich auf ERAZER PCs mit Intel Core i9-Prozessoren der neuesten Generation gespielt. Diese leistungsstarken Rechner sind speziell darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen moderner Games gerecht zu werden und gewährleisten, dass die Spiele flüssig laufen, die Reaktionszeiten minimal sind und die Grafik in höchster Qualität dargestellt wird. Die hohe Zuverlässigkeit und Stabilität sind in einem kompetitiven Umfeld, in dem jede Millisekunde zählt, von entscheidender Bedeutung. So tragen sie dazu bei, dass sich die Talente voll und ganz auf ihre Leistung konzentrieren können, ohne sich Gedanken über mögliche technische Probleme machen zu müssen.

ERAZER und IK - Starke Partner für eure Gesundheit!

Die Innovationskasse (IK) ist eine junge, schnell wachsende deutsche Krankenkasse. Um bei Gamer:innen ein gesundheitsrelevantes Verhalten zu fördern, geht die IK innovative Wege und startet auf der Gamescom als offizieller Gesundheitspartner eine Kooperation mit ERAZER. Die IK setzt sich zusammen mit ERAZER dafür ein, die Themen Bewegung, Ernährung und Suchtprävention im Kontext Gaming und eSport zu stärken. Es gilt, mit gesundheitsfördernden Maßnahmen bei Gamer:innen die Gesundheitskompetenz zu erhöhen und das Gesundheitsbewusstsein zu schärfen.

Mitglieder der IK und solche, die es werden wollen, profitieren von einem exklusiven Cashback-Angebot. Im Rahmen des Bonusprogramms der IK können sich Versicherte bis zu 300 Euro beim Kauf eines technischen Gerätes wie Laptops, PCs oder Wearables sichern. Mehr Infos unter: https://www.die-ik.de/bonus.

Die Community auf erazer.gg

Die Anmeldung für die Online-Qualifyings erfolgt auf erazer.gg. Die Plattform für alle, die Teil der wachsenden ERAZER-Community werden wollen. Aber auch für diejenigen, die nicht aktiv am Turnier teilnehmen wollen, bietet ERAZER mit dem ERAZER Season Pass eine Möglichkeit mit der Community zu interagieren und Preise zu gewinnen. Nutzer:innen erhalten bei Quests und Challenges auf erazer.gg und indem sie Easter Eggs finden Experience-Punkte und Zugriff auf Awards wie ERAZER Wallpaper und Rabattcodes.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

Über die Innovationskasse

Die Innovationskasse mit Sitz in Lübeck ist eine junge, seit 2021 bundesweit geöffnete deutsche Krankenkasse, die aus der Innungskrankenkasse Nord (IKK Nord) hervorgegangen ist. Sie gehört zu den wachstumsstärksten Krankenkassen Deutschlands und betreut mittlerweile knapp 280.000 Versicherte (laut offizieller GKV-Statistik vom Oktober 2023). Der Vorstand besteht aus dem hauptamtlich tätigen Alleinvorstand Ralf Hermes.

