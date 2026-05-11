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Themenabend: Nato ade? Europa im Sicherheitsdilemma

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Straßburg (ots)

Am Dienstag, 2. Juni ab 20.15 auf ARTE

Mehr als 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Glaube an einen dauerhaften Frieden zunehmend auf den Prüfstand gestellt. Russland gibt sich immer aggressiver, und das Atlantische Bündnis scheint zu bröckeln. Kann sich der alte Kontinent aus der militärischen Abhängigkeit von den USA befreien, und gelingt es Europa, eine eigene glaubwürdige Verteidigung aufzustellen? Welche Strategie verfolgt die EU?

Der Themenabend am 2. Juni im Überblick:

Europa: Aufrüsten für den Frieden?

20.15 | Ab 12. Mai auf arte.tv

Dokumentarfilm von Olivier Toscer, ARTE G.E.I.E., Flach Film, Frankreich 2026, 75 Min., Erstausstrahlung

Dank des Schutzes der Nato und der USA wähnte sich Europa lange Zeit in Sicherheit. Seit dem Zerfall der Sowjetunion vernachlässigte der Kontinent seine Verteidigung, in der Überzeugung, Krieg in Europa gehöre der Vergangenheit an. Die Rückkehr der Bedrohungen führte zu einem brutalen Erwachen. Der Dokumentarfilm analysiert diese strategische Verblendung sowie die aktuellen Risiken.

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Atommacht Europa? Auf der Suche nach neuer Sicherheit

21.35 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Andrea Hauner, ZDF/ARTE, NZZ Format, Schweiz 2026, 52 Min., Erstausstrahlung

Bis vor kurzem fühlte sich Europa unter dem Atomschirm der USA noch sicher. Dann überfiel Russland die Ukraine, und Donald Trump wurde wiedergewählt. Seitdem haben sich die transatlantischen Beziehungen rapide verschlechtert. Europa muss sich mehr um eine eigene nukleare Abschreckung kümmern, fordern Experten. Nur: Welche Optionen haben die Europäer überhaupt?

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